Dans les chais de Delhaize, rue Osseghem à Molenbeek, les chaînes d’embouteillage tournent à plein régime. "On y met du vin en bouteille, mais aussi en bag-in-box tout au long de l’année. Les fêtes de fin d’année ont été logiquement une période d’intense activité, mais sur l’ensemble d’une année, on traite pas moins de 20 millions de litres", explique Philippe Arts. "Au niveau des tendances, on remarque une forte augmentation des petits formats (18 cl, 25 cl et 37,5 cl) mais aussi une demande du public pour des bag-in-box moins volumineux. Les cubis de 5 litres sont en forte régression et ceux de 10 litres sont en voie de disparition. Même les 3 litres affichent une légère baisse. On travaille donc sur de nouveaux formats et on en proposera donc prochainement même si leur contenance n’est pas encore déterminée."

