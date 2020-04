Dans la grande distribution, il a fallu s’adapter à la situation assez rapidement. Les débuts furent d’ailleurs chaotiques, les distributeurs devant gérer un afflux massif de clients, des ruptures de stock temporaires dues à la grande quantité de réserves effectuées par ces mêmes clients, mais aussi et surtout l’application de normes sanitaires inédites.

Le tout avec une pénurie rapide de masques et de gel tandis que la clientèle ne respecte pas toujours ou ne veut pas respecter les mesures de distanciation notamment.

Au fur et à mesure, les règles ont été renforcées. Chez Delhaize, "nous avions anticipé l’annonce de Comeos de limiter l’entrée à un personne par 10 mètres carrés. Nous appliquons des règles plus strictes en n’autorisant qu’une personne par 15 mètres carrés. Ce qui veut dire que dans nos plus grands supermarchés il n’y a que 150 personnes maximum dans le magasin. Certains directeurs ont décidé d’être encore plus stricts. Pour faire respecter cette mesure, nous faisons appel à des gardes, qui se chargent également du comptage et du filtrage à l’entrée".

Dans le point de vente, différentes mesures ont aussi été mises en place pour protéger le personnel et les clients.

