Gimber, c’est un concentré de gingembre, une boisson sans alcool qui a su, en l’espace de trois ans, s’imposer sur le marché belge et international. Tout commence dans le garage de Dimitri Oosterlynck, le fondateur, qui a lui-même concocté et mis en bouteille les vingt-cinq premières bouteilles de Gimber dans son garage. Dès le départ, le succès fut au rendez-vous et Giber a su s’imposer en Belgique, mais aussi à Amsterdam, Helsinki, Londres, Vienne, Paris, Milan et New York. Outre Gimber Original (à base de gingembre, citron, sucre de canne, herbes et épices biologiques de haute qualité), il y a maintenant Gimber n° 2 BRUT, avec du yuzu biologique, un agrume japonais rare.