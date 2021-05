C’est à son concurrent, le groupe Pepsi auquel appartient la marque Lay’s, que Croky a décidé d’emprunter l’un des plus grand succès des collectors offerts à l’achat de produits de grande consommation. Les flippos sont donc de retour même s’ils ne pourront donc logiquement en prendre la dénomination.

Les flippos ont fait un véritable tabac dans les cours de récréation à l’époque. Ces petits disques illustrés à collectionner s’échangeaient comme des billes dans le temps ou des Panini à chaque événement sportif. C’est précisément à l’occasion de l’Euro 2020 que Croky a décidé de ressortir les flippos des cartons.

Chaque compétition majeure de football est associée avec des collectors de toutes sortes. L’Euro n’y échappera donc pas et Croky mise sur les flippos pour attirer les consommateurs-collectionneurs. On en retrouvera pas moins de 1,2 million dans les sachets de chips de la marque durant les prochaines semaines.

Croky mise sur le côté nostalgique pour ressusciter l’engouement autour des flippos. Et aussi, bien entendu, sur les performances et l’aura des Diables. Car ce sont précisément nos vedettes de l’équipe nationale qui ont l’honneur de figurer sur cette nouvelle série de flippos.

De Thibaut Courtois à Romelu Lukaku, en passant par Eden Hazard ou Kevin De Bruyne, il ne manque personne à l’appel. Au contraire, un invité surprise figure dans la sélection puisque Vincent Kompany a lui aussi droit à son flippo. Si cela peut paraître étrange, l’explication est cependant simple. Suite à la pandémie de coronavirus, l’Euro 2020 a été annulé et reporté à 2021. Or, au moment de mettre sur pied sa campagne et de procéder à l’impression des flippos, Croky pouvait bel et bien compter encore sur l’ex-capitaine emblématique des Diables Rouges. Hélas, la pandémie aura privé Vince The Prince de son dernier tournoi au plus haut niveau et, touché par de nombreuses blessures, il a finalement raccroché ses crampons pour endosser la veste d’entraîneur de son Sporting d’Anderlecht.

Pour Croky, il aurait cependant été simple de faire disparaître les flippos à l’effigie de Kompany, mais la marque a souhaité le conserver dans “l’équipe”, lui qui y a accompli autant de prouesses durant sa carrière.