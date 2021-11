L’enseigne à bas prix promet des réductions de 9 à 17 % par rapport aux autres enseignes.

C’est l’effervescence dans les magasins de jouets spécialisés et autres grandes surfaces comme Cora ou Carrefour qui disposent d’un large éventail de jeux et jouets en cette période. À grands coups de promotions, toutes tentent d’attirer Saint Nicolas, fort occupé à collecter tous les jouets qu’il apportera aux enfants (sages) le 6 décembre prochain. Et il a raison de ne pas tarder car la pénurie guète dans de nombreux points de vente. Chez Dreamland, par exemple, on tient à rassurer. Les commandes ont été passées à temps, les conteneurs sont arrivés, mais on ne peut exclure l’une ou l’autre pénurie. Les délais de livraisons sont aussi quelque peu rallongés. Mieux vaut donc faire ses emplettes à temps.

En dehors des classiques enseignes, magasins spécialisés en tête, Trafic entend s’imposer également comme fournisseur du grand patron des écoliers.