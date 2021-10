Les producteurs de pommes de terre sont à pied d’œuvre. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à s’être convertis au bio, répondant ainsi à une demande sans cesse croissante des consommateurs qui veulent consommer local, bio et de saison. En Wallonie, si la surface dédiée à la culture de la pomme de terre bio reste encore limitée (696 ha d’après Biowallonie, 2021), ils sont 132 exploitants agricoles à la cultiver.