Très développé dans les pays anglo-saxons, ce modèle de dark kitchen est arrivé il y a quelques années à Paris et Berlin, Amsterdam : des grosses capitales qui attirent les entreprises food de ce genre car la densité de population est importante et le nombre de plates-formes de livraison, conséquent. En Belgique, c’est moins évident, expose Quentin Walravens, qui connaît bien les tenants et aboutissants du business model : "À moins de 100 plats par soir, c’est difficile d’être rentable". D’autant plus que, si louer une seule cuisine nécessite moins d’investissements financiers, moins de paperasses (Afsca, etc.), les plats sortis, eux, demandent un investissement maximal pour produire des plats savoureux qualitatifs, chauds et vite prêts. Tout pour que le client se souvienne en bien de son expérience, et qu’il la retente et la recommande à ses amis !

(...)