Depuis plusieurs jours, la banque Belfius rencontre des problèmes techniques. Et en ce jour de Black Friday, de nombreux acheteurs se sont plaint de ne rien pouvoir payer en ligne.

Alors que les consommateurs attendent leur Black Friday depuis de longues semaines, certains d'entre eux ont eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir payer leurs achats en ligne ce vendredi. En effet, les clients Belfius ont fait face à un message d'erreur lorsqu'ils voulaient régler leurs dépenses, que ce soit sur internet ou via leur application.

Depuis plusieurs jours, la banque rencontre des problèmes techniques, qui rendent certaines opérations impossibles. Belfius a expliqué dans un tweet ce vendredi que ses canaux digitaux "connaissent en ce moment quelques ralentissements", s'excusant pour les désagréments causés. Mais aux alentours de 14h40, la banque a précisé qu'il était à nouveau possible de se connecter à Belfius Direct Net, donc via un ordinateur. "Nous mettons tout en oeuvre pour que notre app Belfius Mobile soit disponible au plus vite", a ajouté la société bancaire.