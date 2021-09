De la carbonade et une pizza Remco Evenepoel : le nouveau visage de l’enseigne Pizza Hut ConsommationInterview Schmidt Vincent © DEMOULIN BERNARD

Une plus grande variété de plats, y compris de la carbonade, et une pizza signée Remco Evenepoel.



Au menu, chez Pizza Hut, des pizzas bien sûr, mais aussi des pâtes version meatballs à la sauce tomate, bolognaise, carbonara ou encore jambon fromage. Rien de bien étonnant jusque-là, ce sont des classiques de la gastronomie italienne. En revanche, la carte prend des accents de brasserie lorsqu’elle dévie vers les spareribs, les scampis ou encore la version des boulettes sauce tomate avec des frites. Plus récemment encore, c’est un plat bien de chez nous qui a fait son apparition, de façon plus surprenante encore : les carbonades à la flamande. Pizza Hut n’entend pas pour autant se transformer en brasserie, assure Christine De Groof, Product Manager chez Top Brands, maison-mère de Pizza Hut, les boulangeries Paul et Wasbar.



(...)