Enquêteur en herbe

Mia London est une petite enquêtrice hors pair. Aussi, quand de drôles de choses se passent et qu’il faut identifier le suspect, elle est sur le coup. Votre but : lui donner un coup de main. Dans chaque petit livret, il y a des chapeaux, des moustaches, des lunettes et des nœuds papillons, que l’on peut combiner entre eux et qui vont par deux. Au hasard, on pioche un élément de chaque catégorie et, ensuite, intervient l’observation et la mémoire puisqu’il faudra se souvenir des cartes manquantes pour constituer le portrait-robot.