S’il nous prend souvent l’envie de faire du sport (et ce fut davantage le cas encore durant le confinement), on ne dispose pas toujours du matériel adéquat. Un matériel qui, de surcroît, coûte parfois cher pour un usage limité, de nombreux articles finissant rapidement au fond du garage…

On pourra tout (ou presque) louer moyennant la conclusion d’un abonnement. De la tente au vélo, en passant naturellement par les skis ou encore une raquette de tennis. Seuls les consommables telles que les balles de tennis, les chaussures orthopédiques, les casques de vélo ou les baudriers d’escalade ne seront pas mis en location.

La RTBF, qui révèle l’information, souligne que c’est Luc Teerlinck, en charge de l’innovation qui est à l’origine de ce projet baptisé We Play Circular. “Si on rentre dans une dynamique d’utilisation de nos produits plutôt que de les acheter pour en devenir propriétaire, on entre dans une dynamique qui est supervertueuse pour toutes les parties prenantes, affirme-t-il à nos confrères. Plus les produits seront durables, c’est-à-dire avec des garanties longues et éco-conçus, plus on pourra les louer sur des termes de plus en plus longs. Donc la rentabilité économique va augmenter par rapport à une vente. Et cette rentabilité on va la partager avec les clients en réduisant le prix des locations et/ou la qualité des services. Et avec la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus durable. C’est vraiment une formule magique : plus on produit de la qualité, plus les prix diminuent”.

Exemple ? Cette tente de camping pour 4 personnes affichées à 300 €. Les premiers loueurs paieront 50 € le premier mois puis 21,43 € du deuxième au sixième mois. La location sera ensuite dégressive jusqu’à amortissement complet du matériel. Il sera alors possible de la louer 10 € le premier mois puis 4,29 € du deuxième au sixième mois.

Une offre que Decathlon entend développer dès 2021, forte de son expérience dans la location de vélo, lancée en France il y a quelques mois. De quoi multiplier les expériences sportives sans se ruiner.