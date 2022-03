Ce jeudi, Decathlon se lance dans le recyclage via une nouvelle action. Donc si vous avez de vieux vélos chez vous dont vous ne vous servez plus, ce n'est plus la peine d'aller les déposer dans les parcs à containers de votre région.

Rendez-vous plutôt dans un magasin Decathlon : la chaîne de magasin de sport va donner une deuxième vie à votre deux roues. Vous n'en serez que récompensés puisque Décathlon offre des bons d'achat en échange des vélos ramenés.

"Une fois le vélo réparé et prêt à prendre la route, nous le vendrons à prix démocratique avec une garantie de deux ans. Ainsi, nous rendrons le vélo abordable financièrement pour une grande majorité de la population belge. Vous aurez aussi la garantie que le vélo acheté sera fiable et en parfait état de fonctionnement, ce qui n’est pas toujours le cas lorsque vous achetez un vélo sur un site de seconde main", confie Arnaud De Coster, responsable du projet Second Life chez Decathlon à nos confrères de Sudinfo.