À la fin des nombreux festivals organisés en Belgique, les fêtards s’en vont, mais une bonne partie des tentes restent tristement en plein milieu des campings. Des scènes qui exaspèrent les organisateurs et provoquent surtout un énorme gaspillage. Pour remédier à ce problème, Decathlon a noué une nouvelle collaboration avec Rock Werchter. Les festivaliers pourront louer des tentes auprès de l’enseigne de matériel de sport et les remettre à la fin du festival. Autre point positif, la distribution se fera tout près du lieu du festival, ce qui diminue les soucis liés au transport. "Nous voulons contribuer à la lutte contre les tentes abandonnées sur les terrains de camping des festivals. À partir de ce mois-ci, les festivaliers pourront louer en ligne un forfait camping. Afin de faciliter l’accès à ce service pour les festivaliers, à l’occasion du plus grand festival de rock de notre pays, Decathlon Belgique installera un stand de location à la gare de Louvain. Les locataires pourront y récupérer leur matériel de camping et le ramener après le festival ", annonce Decathlon.