Pour la dernière fois de la saison 2019, Eat Local fera étape samedi prochain en Wallonie, à Somme-Leuze, dans l’ancien fief du ministre de l’Agriculture Willy Borsus qui sera d’ailleurs présent.

Le concept de Eat Local est d’aller à la rencontre du terroir wallon en magnifiant le savoir-faire de ses producteurs et de ses chefs ! Pour cela, il propose de vivre une expérience inédite grâce à la rencontre entre un chef gastronomique, un chef découverte et un producteur wallon.

La rencontre débute par la visite d’un lieu en compagnie du producteur ou du propriétaire qui raconte son histoire et son savoir-faire. Elle se poursuit par une dégustation des produits et/ou par un déjeuner gastronomique réalisé par le Chef Jeremy Vandernoot et le chef local de l’étape.

Oh-Chef, l’initiateur du projet, rassemble une communauté d’une centaine de chefs. Il organise, depuis 2014, des expériences culinaires à domicile et en entreprises, du plus petit dîner en tête à tête au banquet de plus de 1500 personnes.

(Les détails: www.oh-chef.be/fr)

La prochaine visite se déroule donc ce samedi 9 novembre de 11h à 14h30 à la Brasserie Minne. Cette entreprise familiale a vu son chiffre d’affaires grimper et sa production se diversifier avec des bières artisanales de haute fermentation comme La Super Sanglier, l’Ardenne triple, la Belle d’été, la Rouge d’Ardenne, l’Ardenne Stout… ou encore les Ardenne Wood vieillies en fûts de chêne

Le prix de base est de 15€. Il comprend la visite ainsi que la dégustation concoctée par les chefs Jérémy Vandernoot et Eric Boschman et réalisée à partir des produits des artisans présents. Pour la somme de 37€, le visiteur a droit à la dégustation ainsi qu’au repas.

Outre les brasseurs seront présents la Fromagerie du Gros Chêne, le Jardin de Maxime ainsi que la Boucherie Kesch.

>>> Zoning Nord de Baillonville 9 - 5377 Somme-Leuze (Province de Namur) - réservations sur www.eat-local.be