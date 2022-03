En partant du bas, on se rend compte qu’Aldi et Carrefour n’ont pas terminé une seule fois en tête. Vu les critères sélectionnés, ce n’est pas uniquement dû au goût. Par exemple, Carrefour adopte la politique du produit blanc sans recherche pour ses packagings, ce qui lui coûte des points. Même chose pour la lisibilité des étiquettes. Chez Aldi, on peut par contre être déçu de la qualité des produits, en général.