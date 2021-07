La maison Delacre et la famille royale belge, c’est une longue histoire commencée en 1879, date à laquelle le biscuitier devient Fournisseur breveté de la Cour, un titre qu’il conserve toujours 142 ans plus tard !

Charles Delacre né en 1826, est pharmacie de formation. Sa première officine s’établit rue Montagne de la Cour près du quartier du Palais royal de Bruxelles. À cette époque, le chocolat est prescrit comme fortifiant. Charles Delacre comprend le potentiel du produit et ouvre une chocolaterie au n°51 de la rue de la Madeleine. Dès 1873, il dépose les brevets de ses premiers produits Chocolat Roi et Reine dont l’emballage est à l’effigie du roi Léopold II et de la reine Marie-Henriette.

L’affaire prend de l’ampleur et elle déménage dans un premier temps à Ixelles puis à Vilvorde en 1880 où une nouvelle chocolaterie est construite. Charles Delacre développe l’activité avec des biscuits Pacha Delacre, gamme lancée en 1891. C’est aussi le début des premières campagnes publicitaires. En 1906, il cède le flambeau à son fils Pierre. Après la Première Guerre Mondiale qui a eu un impact négatif sur les activités de la maison, Delacre propose de nouveaux produits comme les désormais célèbres cigarettes russes, les suprêmes sablés et le Biarritz.

Le succès dépasse rapidement les frontières de la Belgique avec des exportations en Suisse, France, Italie mais aussi aux Etats-Unis.

Delacre a appartenu un temps au groupe Campbell Soup avant d’être racheté par le groupe agroalimentaire turc Yildiz puis par Ferrero en 2016. Une boutique Delacre est établie Vieille Halle aux Blés dans le centre de Bruxelles. Vous y trouverez toutes les variétés de biscuits et les célèbres boîtes.

En effet, Delacre commercialise depuis bien des années déjà des boîtes avec des photos de la famille royale belge. Tous les événements heureux de la monarchie belge y ont été immortalisés avec le mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola, la naissance des enfants du prince Albert et de la princesse Paola, le mariage de Philippe et Mathilde, les anniversaires ronds de règne, etc

En cet été 2021, c’est une nouvelle boîte Tea Time qui est mise en vente avec une photo officielle du couple royal et de ses quatre enfants et qui sans nul doute ravira les collectionneurs. Comme le précise le communiqué de la maison Delacre la boîte qui contient 16 variétés de biscuits, montre une "famille unie, moderne et épanouie, sur un fond élégant et contemporain à la fois".

Bon appétit !