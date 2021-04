Chez Delhaize, s'approvisionner auprès des producteurs belges et locaux fait partie de l'ADN. Une collaboration qui se traduit par un approvisionnement auprès de plus de 1600 artisans et producteurs locaux. "70% de notre assortiment est belge", souligne Karima Ghozzi, porte-parole de l'enseigne au Lion. "Nous avons donc décidé de les mettre à l'honneur en adoptant un nouveau nom pour notre groupe, rebaptisé Belhaize. Cela se traduira notamment par une nouvelle signalétique comme on peut déjà le constater au magasin de Waterloo, mais aussi une réelle mise en avant de ces artisans et producteurs dans les points de vente, dans notre magazine et sur nos supports de communication."





Quelque 286 références verront aussi leur packaging adapté et arboré le logo Belhaize. "Cette action débutera le 6 mai et pour une période de 4 semaines minimum. Delhaize ne disparaît donc du paysage que temporairement, mais nous voulions marquer le coup. On sait que 42% des Belges achètent et consomment plus de produits locaux depuis le début de la crise et entendent adopter ce mode de consommation dans la durée et même l'accentuer. On le voit aussi dans les ventes puisque les produits belges affichent une croissance de 15% par rapport à l'avant-coronavirus."





Les clients pourront aussi observer une mise en avant de ces produits et producteurs dans les magasins. "Cela se verra dans tous les rayons, que ce soit les fruits et légumes, le poisson, la viande et tous les autres aliments. On ne se rend pas toujours compte de l'importance de notre assortiment de produits belges et nous allons donc le réaffirmer afin de soutenir au mieux nos producteurs partenaires.

Consommer des produits belges, et locaux si possible, fait réellement partie des préoccupations des consommateurs. La crise du coronavirus n'a fait qu'accentuer cette demande, dopée par la volonté de consommer également une alimentation plus saine.