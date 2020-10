Un nouveau programme de fidélité permettant d’économiser plusieurs centaines d’euros par an.

Plus vous achetez, plus vous épargnerez: telle est en quelque sorte la philosophie de la nouvelle carte de fidélité de Delhaize, SuperPlus, qui veut tout à la fois encourager ses clients à adopter une alimentation plus saine sans pour autant le dissuader de mettre des produits au nutriscore un peu faiblard dans leur caddie.



"La volonté est de proposer une baisse permantente des prix pour tous les clients", explique Xavier Piesvaux, CEO de Delhaize. "Le sujet des prix bas est sur la table comme jamais auparavant chez Delhaize".

C’est pas faux, mais pour autant que vous achetiez des produits de nutriscore A ou B et que vous ayez la nouvelle carte Super Plus (75 % des achats le sont). Et d’être de très bons clients de l’enseigne.

(...)