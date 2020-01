Pour permettre aux petits indépendants de gagner un peu mieux leur vie, certains tentent de trouver des solutions.

On parle souvent d’interdire certaines périodes de remises (lire ici) mais d’autres parlent simplement de changer les dates historiques des soldes, surtout en hiver. "Quand on parle avec les petits indépendants, l’idée de postposer le début des soldes d’hiver revient souvent", indique Olivier Maüen. "Nous ne sommes ni pour ni contre, mais cela peut être une piste à suivre. Après les fêtes de fin d’année, les gens ont souvent eu beaucoup de dépenses et cela peut freiner à faire une journée shopping." Sans parler des commerçants qui sortent déjà d’une grosse période et qui pourraient prendre quelques jours pour se reposer et mieux préparer les soldes.