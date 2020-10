Le confinement a fortement modifié les comportements d’achat des consommateurs. Et le petit commerce en a été le plus durement touché. Par les fermetures, par la baisse de consommation et aussi par l’essor de l’e-commerce. "Les transactions effectuées par chèques-repas ont baissé de 17 % en mars, de 37 % en avril et même encore de 25 % en août par rapport à la période pré-coronavirus", indique Jean-Louis Van Houwe, CEO de Monizze, acteur digital sur le marché des chèques-repas. "On constate aussi que le panier moyen augmente. Les gens achètent moins souvent, mais dépensent alors plus et profitent majoritairement de leurs chèques-repas dans la grande distribution."

Chez Joyn, société ayant développé un système de fidélisation digital pour les petits commerces, on observe la même tendance. "Les transactions ont baissé de 26 % en mars, allant même jusqu’à -50 % en avril par rapport à l’année précédente. En outre, seul un tiers des magasins étaient actifs sur la plateforme Joyn au mois d’avril dernier", poursuit Karl Vankerckhoven, CEO de Joyn.