Tout donner pour sa boutique : son temps, son énergie, son talent, les créatrices d’Aroz, une boutique multi- marques de bijoux savent ce que c’est. Leur maman en gère une depuis des années à Waterloo où elles-mêmes ont passé des jours avec elle, à la voir y travailler, y recevoir et y attendre le client aussi ! Avec succès, la boutique de Zora y est d’ailleurs toujours ouverte et fort fréquentée. Laura Solé et sa sœur Paola, 34 et 31 ans, y ont appris l’amour des bijoux. "Mais on n’avait pas du tout envie d’être tributaires d’un magasin avec des heures d’ouverture conventionnelles, où les clientes viennent aussi pour vous voir, c’est difficile de ne pas y être, une fois ouverte".

(...)