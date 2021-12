Anne-Sophie Charle n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et encore moins sur les vignes ! Cette femme décidée a travaillé dans la communication politique pendant 15 ans et inlassablement pour la ville de Mons : elle est à l’origine de Mons Culture notamment. Devenue directrice générale adjointe de l’administration communale montoise, elle occupait un poste qu’elle aimait, "une belle fonction stable". Qu’elle a pourtant quitté il y a un an pour se consacrer à tout autre chose : Maison Éole, une gamme de cosmétiques naturels, issus des sarments de vignes. Celles qui poussent au Chant d’Éole, le domaine qu’Hubert Ewbank, son mari, a acquis il y a plus de 10 ans.