Les chasseurs de promos savent comment optimiser les réductions.

On le sait, le Belge est champion du monde de couponing. Ces petits bons de réduction, offrant parfois une remise de 25 cents à peine, peuvent, cumulés, faire sérieusement baisser l’addition au moment du passage en caisse.

"Pour maximiser les ristournes, il faut être à l’affût de toutes les réductions qu’on peut obtenir et cumuler", explique Daniel, que l’on regarde parfois d’un drôle d’œil lorsqu’il passe en caisse. "J’ai une pochette avec tous les coupons de réduction que je collecte, que ce soit dans les journaux, dans les folders, via des sites internet et, bien sûr, via les programmes de fidélité des grandes enseignes. Chez Carrefour, par exemple, les promotions ciblées permettent d’obtenir de nombreux points Bonus. Avec 500 points bonus, on a droit à une réduction de 5 €. Sur une année, cela chiffre vite. J’arrive facilement à 250 €. Carrefour permet aussi plusieurs fois dans l’année d’échanger 500 points contre un chèque de 6 €. C’est à ce moment-là que je les utilise."