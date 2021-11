Dans une semaine, le samedi 20 novembre, on pourra manger le plus d’éclairs possible, sans aucune culpabilité de vant cette irrésistible pâtisserie ! Ce sera en effet la Journée de l’éclair, un événement solidaire lancé par Delphine Heenen, fondatrice de la Fondation KickCancer avec la collaboration complice de Pierre Marcolini, parrain de l’action, et plus de 150 boulangeries participantes.

L’objectif de l’année : atteindre 100 000 euros pour la recherche sur le cancer pédiatrique et améliorer les traitements. Pratiquement, c’est très simple : chaque boulangerie-pâtisserie participante proposera dans sa boutique son éclair signature à un prix de vente différent des éclairs ordinaires (prix conseillé entre 3 et 5 €). Ce montant sera entièrement reversé au fonds KickCancer.

Pourquoi avoir choisi l’éclair ? "Associer le cancer des enfants à une pâtisserie enfantine comme l’éclair et se réunir pour le manger en famille ou avec ses amis, c’est la philosophie de KickCancer : trouver dans la solidarité et dans les beaux moments passés ensemble la force de vaincre le cancer de tous les enfants ! ", explique Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer.

Le célèbre pâtissier et chocolatier bruxellois n’a pas hésité une seconde : " Créer la Journée de l’éclair était un peu une évidence. Chaque pâtissier a son éclair signature et puis quoi de plus fort que de soigner le cancer en un éclair ? "

Participent à l’action aux côtés du parrain Pierre Marcolini et de nouveau avec Delhaize comme partenaire : Matinal (Bruxelles), Darcis (Liège), Normandie (Namur), Ducobu (Waterloo), Pâtisserie Dumont (Erpent), Graine de Blé (Charleroi), Brian Joyeux (Bruxelles), Joost Arijs (Gand) et bien d’autres. Les boulangeries Le Pain Quotidien prennent également part à l’action solidaire.

Il est conseillé de réserver, lors de la première édition en 2019, 300 éclairs étaient partis en 90 minutes ! Les magasins participants se trouvent sur le site kickcancer.org