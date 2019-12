Alexandra Balikdjian est psychologue de la consommation à l’Université libre de Bruxelles. Elle n’est pas surprise de voir certains ménages effectuer des prêts à la consommation pour les cadeaux de Noël. "La période de Noël est une période où il y a une vraie pression. Les parents sont pris dans une dichotomie : ils veulent faire plaisir, mais ils savent que cela n’est pas toujours possible. Difficile pour eux de dire à leurs enfants que la fin de mois est difficile et stressante. Je me retrouve avec des familles dont les situations financières sont abracadabrantes en fin d’année. Ils ont perdu la maîtrise de leur budget."

(...)