Les fleuristes se font fort de gâter les mamans en livrant des bouquets pleins de couleurs.

Les fleuristes ont tout fait pour assurer et ils sont débordés de commandes, explique Fleur d’Ô et Loulou Fleurs de caractère, qui ont déjà fait le plein. Chez Bô Flowers , on peut commander encore des bouquets avant le 7 mai à 18 h. > À partir de 33 € (fleurs) et 18 € le vase. Commande par téléphone au 02 428 78 68 ou sur le site http://boflowers.be/mamans.

Derrière Haut les cœurs, Amandine Maziers, qui compose des bouquets " beaux et bucoliques, comme au retour d’une balade dans les champs ", comme elle le dit poétiquement. > C ommande sur amandinemaziers@gmail.com, livraison le jour J à Bruxelles. À partir de 37 €.

Pollen Atelier Les fleurs séchées, c’est tendance, beau et durable !

L’Atelier de la Rose propose des cupcakes de Darlingcupcakes et un bouquet de fleurs. > Commande par mail à info@darlingcupcakes.com ou par message via instagram @atelierdelarose.

Mieu. De beaux bouquets de fleurs séchées (25 €) et des vases éco-responsables ou un petit pack fête des Mères avec plantes, cactus ou bougie en cire (45 €), c’est la promesse de Mieu. > À découvrir vite sur l’e-shop. mieu.be

Euroflorist. Une société qui livre partout en Belgique et à l’international, en temps et en heure. On aime le joli bouquet de pivoines roses (32 €).

Bloomon propose des bouquets minimalistes qui mettent en avant les fleurs d’antan. > De 21,95 € à 32,95 € livraison comprise. bloomon.be