Grâce aux 700 formations gratuites sur la plateforme d'éducation OpenClassrooms, les coursiers peuvent développer leurs compétences,

Pendant cette période de confinement suite aux mesures liées au COVID-19, certains étudiants peuvent avoir moins de cours, et nombreux sont les coursiers qui ont plus de temps libre. Dans ce contexte, il est désormais possible pour ceux qui souhaitent utiliser leur temps de manière constructive d’acquérir des nouvelles compétences ou explorer de nouvelles voies. Comme de plus en plus de coursiers et leurs familles sont à la maison, Deliveroo augmente le nombre de cours disponibles de 350 à 700 et les met aussi à la disposition de leurs familles. La plateforme espère que ce sera une contribution utile en cette période difficile pour tous.

L’objectif des cours en ligne disponible sur la Rider Academy en Belgique est de favoriser leur développement professionnel et de leur donner des compétences précieuses sur le marché du travail. En Belgique, près de 250 coursiers se sont inscrits à ce jour. Les cours les plus populaires auprès des coursiers belges sont ‘Comment créer un site web HTML et CSS’ ‘apprendre à apprendre’ ainsi que ‘Programmer dans Python’.

Les cours gratuits sont proposés par le biais de la plateforme d'éducation en ligne OpenClassrooms, couvrant des sujets allant de l'élaboration d'un CV jusqu’au développement de compétences de marketing, entrepreneuriat et codage. La durée des cours est variable, allant d'une heure à plusieurs mois. Les cours sont adaptés aux personnes âgées de plus de 16 ans.

Les personnes qui s’inscrivent à un cours peuvent étudier à leur propre rythme et suivre autant de cours qu'elles le souhaitent. À l'issue de la plupart des cours, les participants recevront un certificat de fin de formation qu'ils pourront utiliser pour postuler à un emploi à l'avenir.

"Les coursiers sont au cœur de tout ce que nous faisons et nous voulons continuer à développer des manières pour mieux les soutenir. Nous sommes conscients que de nombreux coursiers et leurs familles sont confinés à la maison pendant cette période difficile, et nous voulions donc leur permettre d'avoir la possibilité de suivre des formations en ligne. Nous savons que de nombreux coursiers travaillent avec nous, à côté d’un autre emploi, afin de pouvoir soutenir leurs ambitions à long terme, et l'apprentissage en ligne est un excellent moyen d'acquérir de nouvelles compétences”, indique Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo.