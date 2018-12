Le prix de la plupart des bières du géant brassicole AB InBev augmentera légèrement à partir du 1er janvier. Alken-Maes prévoit également une augmentation des tarifs. La grande distribution et le secteur Horeca devront décider de répercuter ou non cette hausse auprès des consommateurs. AB InBev - qui détient entre autres Stella Artois, Jupiler, Leffe, Hoegaarden, Belle-Vue et Corona - a confirmé fin novembre une "légère hausse de prix".

Une porte-parole a évoqué une hausse de 0,016 euro par verre de bière pour le consommateur et de 0,015 euro en moyenne dans les magasins.

Cette décision s'explique notamment par la hausse du prix des céréales, à cause de la sécheresse, et d'autres matières premières.

La brasserie Haacht pourrait également augmenter ses prix en 2019 mais aucune décision n'a encore été prise.