Si les fabricants asiatiques continuent d’inonder le marché de nouveautés à la qualité et à la créativité inégales, d’autres marques misent plutôt sur la pérennité et l’utilité du jouet traditionnel.

C’est le cas des Lilliputiens, cette marque belge du "jouet doux" qui existe depuis 25 ans. "On utilise aussi du bois mais le jouet en textile reste notre plus grande offre", explique Catherine Van Crombrugge, la directrice générale de la marque. "On peut se permettre de rester dans cette offre-là parce que l’on travaille pour les tout-petits, de moins de 3 ans. On est préservés de la tendance du tout-écran dans ces âges."

(...)