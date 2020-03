De petits formats, essentiellement axés sur la vente de produits frais, pourraient débarquer.

Dans un marché où les acteurs tentent d’occuper au maximum le terrain via leurs différentes formules et formats, on n’est pas loin de la saturation. Pourtant, cela n’a pas empêché Albert Heijn et, plus récemment, Jumbo, de venir grignoter des parts de marché aux acteurs historiques belges tels que Colruyt, Delhaize et Carrefour. Voilà qu’un nouvel acteur se présente aux portes de la Belgique, en France et aux Pays-Bas, avant d’envisager de se mêler à la bagarre sur notre sol.

Un inconnu de par son nom, Vkuss Vill. Et pour cause, cet acteur n’opère pas sur les marchés voisins de la Belgique, mais bien en Russie ! Après Amsterdam et Paris, il n’est pas exclu que Vkus Vill s’implante à Bruxelles, comme le révèle Gondola, qui a contacté la chaîne de magasins russe, cette dernière reconnaissant chercher du personnel en Belgique.

De quoi inquiéter les acteurs du marché belge, ce nouveau concurrent ayant développé une réelle expertise dans l’implantation de magasins spécialisés dans les produits locaux et frais.

Depuis son lancement en 2009, Vkusvill a ouvert quelque 1 200 magasins, réalisant un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars avec 27 villes russes.

À la tête du groupe, son fondateur, Andry Krivenko mise sur les produits frais et sans additifs, une tendance qui correspond bien aux attentes des consommateurs belges désormais beaucoup plus attentifs au contenu de leur assiette. Son développement s’est axé sur la collaboration avec des producteurs locaux, transformés par Vkusvill lui-même. Pas de chichis pour ce qui est du marketing ou des emballages, permettant de limiter les coûts au maximum et s’assurer une place concurrentielle sur le marché.

Quant aux formats, ils sont généralement de petite taille (150 mètres carrés). Un concept encore plus réduit est aussi développé au sein d’entreprises ou d’immeubles de bureau, avec un système de caisse automatique. Celui-ci a également confié à Reuters que son supermarché se base sur le même modèle que celui d’Aldi, Tesco et Waitrose. Un fameux concurrent, donc, pour l’ensemble de la grande distribution en Belgique.