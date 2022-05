Ne plus jeter, recycler, assurer une durée de vie plus longue à nos objets : l’éco-consommation a le vent en poupe. Et les grands acteurs du commerce ne peuvent plus y être indifférents. Jusqu’aux (e-)commerçants ayant pourtant longtemps misé sur le modèle du "tout-jetable".

Après avoir implanté le concept au Pays-Bas dans des dizaines de points de vente, Zeeman a décidé de collecter des vêtements de seconde main et de les revendre dans deux de ses boutiques en Belgique (Merksem et Genk). Mais si la sauce prend aussi bien qu’aux Pays-Bas, Zeeman envisage d’étendre le concept de la seconde main dans l’ensemble de ses points de vente.

"Nous avons remarqué que le marché de l’occasion est en plein essor", déclare Arnoud van Vliet, responsable RSE et qualité chez Zeeman, dans les colonnes du Laatste Nieuws. "D’une part, il est agréable d’enrichir notre gamme de base avec des pièces uniques, d’autre part la seconde main correspond bien à notre entreprise. Les prix de notre ‘Resale collection’ correspondent également aux niveaux de prix généraux de Zeeman lui-même."

