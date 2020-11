La période de fin d’année approche à grands pas, même si elle aura assurément un goût un peu spécial cette année, coronavirus oblige. Raison de plus pour se faire un peu de bien ou gâter ses proches en leur offrant des produits réconfortants. Spécialement pour les fêtes, la Biscuiterie Jules Destrooper propose une collection festive en édition limitée qui ravira les gourmands. La collection se décline en deux boîtes métalliques au design de Noël festif, remplies de délicieuses Galettes Fines au Beurre. L’une des boîtes présente un magique village de Noël enneigé sous un ciel nocturne rempli de flocons. L’autre arbore un intérieur avec une cheminée, des chaussettes de Noël et, bien sûr, un sapin décoré avec des Galettes Fines au Beurre.

Les galettes Jules Destrooper sont une réelle tradition des fêtes de fin d’année, même si elles se consomment tout au long de l’année. À l’origine, les galettes étaient d’ailleurs appelées Lukke, ou galettes à vœux. En effet, les familles de Flandre occidentale confectionnaient ce biscuit pendant la période des fêtes pour l’offrir à leurs proches en guise de vœux. Une tradition qui se perpétue jusqu’à nos jours. Cependant, Jules Destrooper a veillé à ce que le biscuit soit dégusté tout au long de l’année. La recette de la Lukke reste un secret bien gardé et n’a pas été modifiée au fil des ans. La Galette Fine au Beurre est donc préparée selon la même recette familiale depuis 130 ans déjà. Les ingrédients : du vrai beurre, du sucre de Tirlemont, des œufs frais de poules élevées au sol et de la farine, pour un biscuit croustillant qui séduit par sa saveur pleine de beurre et de sucre caramélisé.

En plus des deux boîtes métalliques au design faisant clairement référence à Noël, Jules Destrooper lance également une collection festive. Un emballage ultra-festif pour “Jules’Sensations”, “Jules’Originals”, “Jules’Selection” et “Jules’Favourites”, quelques-unes des boîtes d’assortiment les plus populaires contenant différents biscuits tels que les croquants aux amandes, les gaufrettes croustillantes au beurre, les galettes fines au beurre, les virtuoso et les croquants sucrés au chocolat. Ces deux derniers sont respectivement un biscuit à la cannelle et un biscuit au sucre candi, enrobés de vrai chocolat belge !

Un délice à déguster au coin du feu ou tout simplement pour se faire plaisir.

