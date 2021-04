En plein cœur de Molenbeek, la société familiale Didden reste envers et contre tout une des meilleures spécialistes de la production de sauces et condiments…

Ce n’est pas tous les dimanches que le titre particulier de cette chronique se confond avec son générique, même si j’ai déjà eu quelquefois le plaisir de vous parler du savoir-faire de la maison Didden dans ces pages.

Cette entreprise on ne peut plus de chez nous et dont les installations sont situées en plein cœur de Molenbeek a su se hisser, au fil des années, comme une des meilleures spécialistes des sauces et des confits haut de gamme dans notre pays.