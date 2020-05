Avec la crise du coronavirus, les consommateurs se sont tournés en masse vers les sites d’e-commerce. Au point de voir bPost complètement débordé et les délais de livraison considérablement allongés. Certaines chaînes ont enregistré des hausses de la demande de plus de 100 % et même de 200 % au plus fort de la crise. Cette explosion de la demande ne touche pas que les supermarchés, débordés par la demande même si un lent retour à la normale est observé ces derniers jours. Les consommateurs ont en effet pris l’habitude d’acheter de nombreux produits via l’e-commerce, allant jusqu’à commander des articles lourds et volumineux. Autant de paramètres qui ont eu un impact sur les coûts de livraison, selon l’étude menée par Roel Gevaers, économiste spécialisé dans les transports à l’Université d’Anvers.

"Les systèmes de livraison de colis sont calculés sur un mélange de volumes fixes et permettent donc de réaliser des économies d’échelle. Mais, à cause du boom des commandes, et surtout de celles concernant les gros colis, les entreprises ont dépassé leurs économies d’échelle. Alors que les centres de livraison voient généralement 90 % de petits et moyens colis passer par une manutention automatisée, l’arrivée des plus gros colis entraîne des retards car leur traitement est plus long et beaucoup d’entre eux doivent être traités manuellement. (...)