La rentrée des classes approche à grands pas. Depuis le 10 août dernier, JBC propose à ses clients de s’équiper au mieux pour le grand jour grâce à un Local Market disponible jusqu’à la fin du mois de septembre dans ses 120 boutiques. "Chouettes" et "abordables", à l’image de l’enseigne limbourgeoise, ces articles sont le fruit de sa collaboration avec huit marques belges et respectueuses des personnes, des animaux et de la planète, à savoir Enfant terrible, Helen b, Kambukka, Mail-Box, Mama Baas, Stratier, Studio Loco et Les Skewies.

Une façon pour JBC de soutenir les entrepreneurs belges qui ont souffert pendant cette période de crise sanitaire. "Chez JBC, nous comprenons mieux que quiconque à quel point cette période est difficile pour les marques locales. Pendant la crise sanitaire, nous nous sommes rendu compte que beaucoup de produits venaient de loin et qu’il fallait absolument mettre nos marques belges en valeur. C’est pourquoi, avec cette initiative, nous voulons mettre notre réseau de magasins et nos canaux de communication à la disposition des marques qui sont encore en phase de démarrage ou de lancement d’un nouveau produit. Avec le Local Market, nous leur offrons une plateforme unique pour mettre leurs produits en valeur et les proposer au consommateur belge", déclare Ann Claes, directrice des achats de la chaîne de magasins de prêt-à-porter. "Ce projet met en évidence la solidarité qui règne entre les grandes et les petites marques belges malgré les temps difficiles. Il accorde une grande place aux petites entreprises locales qui poursuivent leur passion."

Du cartable à la gourde

Parmi les accessoires mis en vente, on retrouve, par exemple, les gourdes fantaisistes et hermétiques de la marque Kambukka qui se substitueront aux polluantes bouteilles en plastique jetables dans le cartable des enfants. Mail-Box a, de son côté, développé un sac à pain en papier lavable. L’idée est à nouveau ici de ne pas gaspiller en jetant le sac une fois utilisé. Pour que les enfants soient de bonne humeur toute l’année, la marque Les Skewies a, pour sa part, pensé à créer des sacs et des trousses aux couleurs vives et, surtout, au grand sourire ! Des agendas et livres sont également disponibles chez Mama Baas pour les mamans organisées. Bref, tout le monde y trouve son bonheur à un prix qui varie entre 2,90 à 26 €.

À peine après avoir lancé son Local Market, JBC pense déjà à renouveler l’expérience pour d’autres événements à venir "comme les fêtes de fin d’année", nous glisse la directrice des achats. La marque semble donc avoir entamé le premier chapitre d’une longue histoire qui promet de faire, à nouveau, rayonner la Belgique et le savoir-faire belge.