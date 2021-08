Chez Colruyt, c’est dans l’ADN de la marque. Afin de garantir les meilleurs prix, l’enseigne compare en permanence l’offre de la concurrence et modifie chaque jour des centaines de prix, magasin par magasin, pour garantir les tarifs les plus bas à sa clientèle. Le slogan est connu : "Pas besoin de comparer les prix, on le fait pour vous", assure Colruyt.

L’enseigne était, jusqu’au printemps dernier, la seule à adapter ses prix en fonction de la concurrence. "Depuis quelques mois, nous adaptons les prix sur quelque 10 % de notre assortiment, principalement les fruits et légumes et les produits frais. Nous n’avons pas l’intention, comme nos concurrents, de comparer les prix de l’ensemble de notre assortiment, composé à 90 % de marques propres ", précise Julien Wathieu, porte-parole de Lidl.

Le smart discounter s’est lancé dans cette petite révolution avec l’envie de "proposer toujours la plus haute qualité au prix le plus bas".

"Nous devons rester concurrentiels. Nous avons remarqué qu’il y avait parfois de très grands écarts de prix en fonction des régions. Mais ce n’est pas nous qui déterminons le niveau de prix et nous n’avons pas l’intention de le faire. Nous ne faisons que suivre la concurrence en abaissant les prix si nécessaire pour rester le plus concurrentiels possible. Nous suivons donc le marché au plus près, sur 10 % de nos références", conclut Julien Wathieu.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle stratégie va encore accentuer la guerre des prix, et c’est tout profit pour le consommateur.