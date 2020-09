Tout produit qui est vendu sur le marché belge doit être étiqueté dans les langues nationales. Or, certaines canettes de Coca-Cola placées dans des distributeurs proviennent… du Danemark. Difficile de décrypter les ingrédients et autres données qui y figurent. Et, en cas de renseignement ou de plainte, le consommateur est renvoyé vers un call center… à Berlin.

Une pratique illégale, même si, en soi, commercialiser des produits étrangers n’est pas interdit, pour autant que les mentions qui y figurent soient traduites.

Bref, vendre du Coca-Cola importé du Danemark, qui plus est dans des distributeurs appartenant à Coca-Cola, cela fait tache. D’autant que Coca-Cola est très bien implanté en Belgique avec 3 centres de production et six centres de distribution.