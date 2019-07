Attention, la vidéo de l'association Animal Rights peut choquer...

Du lait provenant de vaches allemandes victimes de graves maltraitances et utilisé dans la fabrication de fromages est commercialisé dans des supermarchés belges, dénonce lundi l'association Animal Rights. Les faits, qui concernent l'entreprise Endres, principal producteur du land de Bavière, ont été dénoncés dans une vidéo en caméra cachée tournée en mai et juin derniers par l'organisation de défense des animaux SOKO Tierschutz. Sur les images apparaissent des vaches laitières frappées, blessées et poussées par des tracteurs.

À la suite de leur diffusion en fin de semaine dernière, des plaintes ont été déposées contre le patron de l'entreprise allemande et plusieurs employés.

Du lait provenant d'Endres est commercialisé chez Delhaize, Colruyt et Albert Heijn. En l'occurrence dans les fromages Cambozola et Rougette du producteur Käserei Champignon. Ce dernier a déjà fait savoir qu'il ne collaborait plus avec Endres.





Voici la vidéo de l'association Animal Rights (ces images peuvent choquer !)