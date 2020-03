La plateforme lancée par deux enseignants entendant lutter contre le gaspillage.

Le gaspillage de matériel pédagogique représente un gros problème dans l’enseignement. Pour lutter contre ce fléau, deux enseignants ont décidé de lancer Gopéda, une plateforme dédiée à l’échange de matériel et livres scolaires.

"L’objectif de Gopéda est d’offrir aux établissements scolaires, aux professionnels de l’éducation, aux parents et aux étudiants des ressources pédagogiques accessibles. L’objectif est également de les sensibiliser à la réutilisation de matériel pour une consommation raisonnable et plus écoresponsable", indiquent les fondateurs de la plateforme.

Ces derniers revendiquent la dimension écologique de leur projet. "Nous encourageons nos élèves et nos enfants à agir quotidiennement pour l’environnement, en mettant en place les gestes du quotidien qui luttent contre le gaspillage et qui peuvent tout changer. Il est temps que le milieu scolaire ait également recours à du matériel de seconde main pour encourager la réutilisation. En plus, ça soulage le portefeuille", explique Delphine Roossens, cofondatrice du projet.

Autre caractéristique du projet : Gopéda verse un pourcentage de chaque transaction à l’association Proma ASBL qui soutient l’éducation des enfants et des adultes en Amérique du Sud, Asie et Afrique.

"Le lancement de la plateforme suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Nous comptons lui donner encore plus de visibilité en rencontrant des équipes pédagogiques, en sensibilisant les parents et les étudiants à la sortie des cours et en participant à des événements tels que le Sommet des entrepreneurs, Liège Créative et les salons de l’éducation… En agrandissant la communauté, le milieu scolaire adoptera plus de résolutions écologiques et plus d’accessibilité à du matériel pédagogique de qualité à prix raisonnable", espèrent-ils.