Jusqu'à 350 nouveaux points de vente attendus dans les prochaines années ! L'enseigne au lion annonce également un partenariat avec bol.com, le plus grand site d'e-commerce belge

"Delhaize poursuivra la voie de la croissance en 2019 avec un plan commercial solide", annonce ce lundi midi le groupe Ahold-Delhaize. Ce qui signifiera, pour les années à venir, de nouvelles ouvertures : "notre attention portera sur un plan d’expansion ambitieux, qui prévoit près de 100 nouveaux supermarchés dans les trois/quatre années à venir. En phase avec les nouveaux besoins des clients, Delhaize intensifiera également son expansion dans les magasins de convenance avec un potentiel estimé de 200 nouveaux Fresh Atelier - concept inauguré fin octobre dernier, lire ici,- et Shop&Go.

Quant aux doutes qui existaient par rapport au futur de la marque Albert Heijn, les voici levés : l'enseigne hollandaise poursuivra bien sa route en Belgique en tant qu'entité commerciale indépendante, toujours sous la tutelle du groupe Ahold-Delhaize. Sa marge de croissance restera, en revanche, circonscrite à la Flandre : le groupe envisage d'ouvrir 30 à 50 nouveaux supermarchés Albert Heijn en Flandre dans "les prochaines années". Il en existe actuellement une quarantaine.

Concernant la poursuite de l’expansion et l’ouverture de nouveaux magasins au-delà d'Albert Heijn, Delhaize nourrit l’ambition d’ouvrir "dans les trois à quatre années à venir de nouveaux magasins de différents formats (supermarchés et magasins de proximité)", dont un nombre important selon le modèle de commodité urbaine (Shop & Go et Fresh Atelier).

Côté online, l'enseigne au lion annonce également un partenariat avec le leader de la vente en ligne belge : bol.com. "Delhaize s’engagera dans une collaboration avec bol.com, laquelle offrira aux clients des solutions aisées via des points d’enlèvement situés en magasin, permettant ainsi de rencontrer les besoins des clients, tant pour leurs achats alimentaires que non-alimentaires."