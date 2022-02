Une baguette fraîche et croustillante, une tartine moelleuse à la croûte délicieuse : le pain frais fait partie des bonnes choses de la vie ! Sauf qu’au bout de 24 h ou même bien plus vite selon le temps qu’il fait, il aura tendance à devenir mou ou à l’inverse sec comme de la pierre. Et le pain rassis, cela fait moins rêver qu’une tartine au beurre de ferme…

Voici quelques astuces de grand-mère pour enfin réussir à conserver le pain le plus longtemps possible. La première d’entre elles ? L’emballer. Comme on l’a dit, le pain est très sensible aux conditions météo et à l’atmosphère de la pièce. En l’emballant dans un linge épais, on lui crée un petit écosystème dans lequel il sera davantage protégé de l’humidité ou de la chaleur ambiante. Ensuite, on peut le placer à l’endroit le plus frais du réfrigérateur, soit tout en haut.

Deuxième chose à savoir : plus le pain est entier, mieux il se conservera. Evitez de le faire trancher à la boulangerie et coupez-le au moment de la consommation pour éviter que la mie ne sèche trop.

S’il est tranché, alors pensez à le congeler. Il suffira de sortir une tartine à la fois pour la mettre au grille-pain ou la poser sur un tissu propre sur un radiateur.

Autre astuce que l’on a vu pas mal apparaître dans les foodhacks, ces tours de main que se partagent les amateurs sur les réseaux : ranger son pain dans une boîte hermétique avec une demi-pomme. Celle-ci va absorber l’humidité de l’air. Même chose avec une demi-pomme de terre ou encore un sucre !

Bon à savoir : le pain conservé à une température entre 14° et 18° gardera toutes ses qualités gustatives. Mais si votre baguette commence à mollir ou s’assécher, il suffit d’humidifier la croûte et de le passer quelques minutes au four.

Enfin, pensez à choisir le bon pain pour le bon usage. Le seigle et le blé complet se conservent bien plus longtemps que les autres. Les pains ronds aussi. La baguette, elle, devra être dégustée de préférence dans la journée. Ce qui n’est pas très difficile pour les gourmands.E.W.