Le coronavirus a modifié les habitudes de consommation des Belges et s’il faut y voir un effet positif, c’est bien l’importance qu’ils accordent à la durabilité de leurs achats de nourriture. Outre une augmentation (+ 42 %) de la préférence pour les produits locaux - conséquence logique de la crise sanitaire - le consommateur indique aussi vouloir consommer plus de produits équitables (+ 23 %) et biologiques (+ 14 %) après la crise, selon une étude menée par Fairtrade Belgium auprès de plus de 1 000 Belges, en collaboration avec le bureau d’études Dynata1.

(...)