La brasserie Duvel Moortgat célèbre cette année son 150e anniversaire. Et, à sa tête Michel Moortgat, 4e génération de la famille. Entretien.

L’année 2020 a-t-elle été la plus difficile de cette longue histoire ?

“Quand on a 150 ans, on a traversé d’autres périodes difficiles et j’imagine que les deux guerres mondiales ont dû l’être. Ce qui est sûr, c’est que l’année 2020 a été différente de ce que nous avions anticipé. Cela fait 30 ans que je suis dans la brasserie et j’avais toujours connu une activité en croissance, année après année. Nous avons toutefois bien absorbé le choc en 2020 avec une baisse du chiffre d’affaires comprise entre 13 et 14 %. C’est même un bon résultat dans la mesure où les cafés et les restaurants ont été fermés pendant plus de six mois dans les pays où nous opérons (en Europe ou aux Etats-Unis) alors que l’Horeca est un secteur important pour nos ventes. Le seul pays où nous avons progressé en 2020 est la Chine, où nous sommes d’ailleurs en croissance depuis 15 ans. L’explication est simple : c’est le pays qui a le plus rapidement réagi avec des mesures très fermes et qui a ensuite le plus rapidement assoupli ces mesures. La croissance y a été de 20 %.”

C’est la Duvel qui vous a permis de limiter les dégâts ?