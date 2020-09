Les grandes chaînes de magasins obtiennent le plus faible taux de satisfaction des clients.

L’e-commerce a été fortement dopé par le confinement et connaît une croissance continue depuis plusieurs années. Grands et petits acteurs du commerce s’y sont donc engouffrés, avec plus ou moins de succès. La satisfaction des clients, quant à elle, n’est pas toujours optimale auprès de certains géants tels que les grandes chaînes de magasins.

Et pourtant, avec une croissance plus rude que jamais, offrir le meilleur service à sa clientèle reste capital. Selon le Customer Experience Barometer 2020 d’AGConsult rendu public par Gondola, Ikea et Decathlon occupent la triste tête du peloton des sites d’e-commerce satisfaisant le moins leurs clients. Torfs, A.S. Adventure et Dreamland complètent ce top 5 peu enviable.

Ce que pointent majoritairement les 642 personnes sondées, c’est le service et la communication avant l’achat. Un manque de clarté concernant les stocks et l’enregistrement obligatoire sont également source de frustration pour les clients.