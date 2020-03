Les citoyens sont nombreux à avoir observé une hausse des prix dans les supermarchés.

La crise touche aussi le portefeuille. Entre des salaires rabotés ou des événements ou vacances annulés, ce sont des centaines d’euros qui disparaissent.

Mais les consommateurs ont toujours besoin des produits de première nécessité. En première ligne, la nourriture et les médicaments. Dans les grandes surfaces et les pharmacies, certains produits s’arrachent comme des petits pains. De quoi vider les rayons et créer des pénuries.

Pour la nourriture, les autorités et les grandes enseignes répètent à l’envi que les stocks sont très larges et qu’il ne faut pas s’inquiéter. Cela n’empêche pourtant pas certains de faire des stocks de nourriture, sans oublier ce fameux phénomène du papier toilette.

Même ceux qui font des courses raisonnables ont senti un changement : le montant affiché sur le ticket de caisse.

(...)