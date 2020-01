Le mois de janvier n’en est encore qu’à ses balbutiements. Les bonnes résolutions restent, du moins nous l’espérons, d’actualité. Le top 3 ne verse pas dans l’originalité: faire plus de sport, adopter une alimentation plus saine et perdre du poids. Mais, et c’est plutôt neuf, l’écologie et la préservation de la planète font leur apparition dans les sondages autour de l’année 2020.

Selon une enquête réalisée par l'agence de recherche Sherloq (sur 1.000 personnes interrogées entre le 24 et le 26 décembre) pour le compte de SodaStream Benelux, le numéro 1 de la bouteille en plastique réutilisable, 72% des personnes interrogées ont décidé de réduire leurs déchets de plastique jetable en 2020. Cette (excellent) résolution arrive même avant les plus conventionnels arrêter de fumer ou boire moins d’alcool.

Alors que les marches pour le climat, essentiellement soutenues par des jeunes, cherchent leur second souffle, ce sondage indique clairement que ce sont les personnes âgées de plus de 55 ans qui ont pleinement pris conscience de cette obligation de limiter les déchets plastiques jetables. Ils sont 89% à indiquer qu’ils s’y appliqueront durant ce millésime. Contre seulement 68% des 18 à 34 ans. Néanmoins, ce problème écologique majeur a bel et bien intégré le disque dur des citoyens durant l’année écoulée. 80% affirment avoir décidé de faire un réel effort.

La star qui peut traduire concrètement ce souhait, c’est la célèbre bouteille d’eau réutilisable. Elle est très populaire chez les femmes (75%) et auprès de la jeune génération parmi laquelle ils sont 85% à l’utiliser. Pour rappel, une bouteille réutilisable permet d’économiser des centains voir des milliers de bouteilles jetables.