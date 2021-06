Il y a plus d’un an déjà, l’association française de défense des consommateurs, 60 Millions de consommateurs, rappelait les dangers de la vaisselle en bambou mélaminé. Des dizaines de produits avaient déjà dû être retirés du marché en raison du risque de transfert de la mélamine vers les aliments. Cette substance chimique et toxique pour l’organisme sert de liant pour les fibres et poudres de bambou. Sous l’effet de la chaleur, elle peut relâcher ses composants nocifs pour la santé.

La réglementation européenne concernant les "matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires" aurait déjà dû permettre l’interdiction des fibres et poudres de bambou.

60 Millions de consommateurs, citant la Répression des fraudes, précise d’ailleurs que le bambou, comme d’autres fibres végétales, n’ont pas été "évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). Ces matériaux ne sont donc pas présents dans la liste ‘positive’ du règlement et, à ce titre, les produits en mélamine et fibres de bambou ne peuvent être légalement mis sur le marché européen".