Une cliente du restaurant McDonald's de Saint-Germain-lès-Corbeil en France a eu une surprise déplaisante au moment de déguster le repas qu'elle avait commandé.

Un véritable ascenceur émotionnel. Au moment de déballer l'hamburger qu'elle venait de commander au drive in du restaurant McDonald's de Saint-Germain-lès-Corbeil, Laurence pâlit d'effroi. Le Big Mac qui la faisait saliver quelques minutes plus tôt lui donna des nausées, aussitôt qu'il lui apparut. Il avait été croqué. Deux marques de morsures apparentes défiguraient le repas tant convoité.

Consternée, Laurence fit demi-tour, poussa les portes du McDo et demanda à parler à un responsable. “Quelqu’un a croqué dans mon sandwich, c’est inadmissible. On voit ça dans les films d’habitude", lance-t-elle. Elle reçut un hamburger tout chaud et non consommé en échange du précédent. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là.

A peine arrivée chez elle, elle découvrit qu'un second hamburger comportait des marques de dents à l'intérieur de son sachet. “C’est inacceptable (...) J’étais abasourdie (...) S’ils sont capables de croquer dedans, que peuvent-ils faire d’autre? Ce McDo doit fermer”, a écrit la jeune femme, comme le relaient nos confrères du Parisien. Contactée par le quotidien, la direction de l'enseigne dit avoir ouvert une "enquête interne pour faire la lumière sur cette situation".