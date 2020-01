Les industriels de l’agroalimentaire l’ont bien compris et se sont lancés dans de vastes programmes de recherche pour proposer un assortiment toujours plus large d’alternatives à la viande. Et pour cause, la consommation de viande n’a de cesse de baisser en Belgique. Depuis 2010, elle a chuté de quelque 8,8 %. Alors qu’on en consommait encore 82,4 kg il y a dix ans, elle s’établit désormais à quelque 72,2 kg par habitant. Les derniers chiffres de Statbel révèlent ainsi que la viande de bœuf est la plus délaissée, avec une chute de 19,5 %, suivie de la volaille (- 13,6 %) et de la viande de mouton et de chèvre (- 11,8 %).

