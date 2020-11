Les magasins de jouets sont donc interdits de public. Le bricolage et les livres sont jugés essentiels pour les adultes, mais les jouets ne le sont pas pour leurs enfants. Les uns et les autres participent pourtant du même type d’occupation. Un jeu de société n’éveille-t-il et n’émerveille-t-il pas autant qu’un bon bouquin ?

Cette totale incompréhension des détaillants du jouet est d’autant plus violente que ce confinement automnal tombe au pire moment pour eux. Au printemps, ils ont raté Pâques et une partie des ventes de jeux de plein air. Mais cette fois-ci, c’est la Saint-Nicolas et la Noël qui sont touchées. Une catastrophe tant ces deux événements sont majeurs pour le secteur. Selon les magasins, leur taille, leur localisation, leur offre, les mois de novembre et de décembre représentent 35 à 50 % du chiffre d’affaires annuel ! Si on y ajoute le mois d’octobre, ce sont, pour certains commerçants indépendants, les mois qui font vivre, ceux qui donnent la trésorerie nécessaire à passer l’ensemble de l’année. Plus encore en 2020 puisque les parents et grands-parents, privés d’occasions de dépenses (restaurants, vacances, loisirs…), ont un budget plus élastique encore pour gâter leurs enfants et petits-enfants.